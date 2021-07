Grabowski jüngste Olympia-Teilnehmerin

Lena Grabowski ist erst 18 Jahre alt, trotzdem kennt sie die Anspannung vor Großereignissen wie Welt- und Europameisterschaften. Ihre ersten olympischen Spiele sind aber dann doch etwas ganz Besonderes. „Ich finde, es ist eine sehr große Ehre. Es bedeutet mir sehr viel. Ich bin unglaublich froh und stolz darüber. Ich muss ehrlich gesagt sagen, dass ich am Anfang als ich mich qualifiziert habe, schon darauf spekuliert habe, dass ich die Jüngste, oder eine der Jüngsten sein werde. Mich freut es, dass es im Endeffekt wirklich so gekommen ist, dass ich die Jüngste bin und als Küken zeigen kann, dass auch, wenn man das erste Mal bei den Spielen dabei ist, doch gute Leistungen bringen kann“, so Grabowski.

Die Parndorferin holte bei der Junioren Weltmeisterschaft als erste Österreicherin seit 2006 eine Medaille. Auch bei den Spielen in Tokio möchte sie nicht nur dabei sein. „Ich möchte auf jeden Fall ins Semifinale. Das hat mein Trainer zu mir gesagt, ist das Mindeste, was ich erreichen kann/darf/soll – je nach dem. Wenn ich es schaffe mich noch zu verbessern, in meinen Tauchphasen, beim Wenden oder beim Start zu arbeiten, habe ich auf jeden Fall noch die Möglichkeit es ins Finale zu schaffen – was bei den ersten olympischen Spielen doch anders wäre“, so Grabowski.

Nicht die letzten Olympischen Spiele

Lena Grabwoski bestreitet am Sonntag ihren ersten Wettkampf und schwimmt über 100 Meter Rücken. Diesen Bewerb möchte sie zur Einstimmung nutzen, um am Donnerstag im Vorlauf ihrer Paradedisziplin über 200 Meter Rücken aufzuzeigen. Bei Grabowski ist die Vorfreude groß, sie möchte zeigen, was sie kann und worauf sie ihr Leben lang hintrainiert hat. „Es werden nicht meine letzten Olympischen Spiele sein. 2024 wird es die Möglichkeit wieder geben, dass man das volle Erlebnis miterleben kann und dann ist Zeit dafür“, so Grabowski.