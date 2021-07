Anzahl der infizierten Personen steigt

In den vergangenen sieben Tagen wurden im Burgenland laut AGES 11,5 neue Coronavirusfälle auf 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner gemeldet. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist damit leicht gestiegen. Den höchsten Wert gab es mit 13,40 Fällen in der Landeshauptstadt Eisenstadt. Die Bezirke Mattersburg, Oberwart und Jennersdorf liegen ebenfalls im zweistelligen Bereich. In Rust und Oberpullendorf gab es Nullwerte, alle übrigen Bezirken liegen im einstelligen Bereich.

Krankenhaus Barmherzige Brüder Eisenstadt

Weiter keine CoV-Intensivpatienten

Von Donnerstag auf Freitag gab es sechs neue Coronavirusfälle im Burgenland. Die Zahl der aktiv infizierten Personen ist um vier gestiegen. 40 Personen waren am Freitag im Burgenland noch erkrankt. In den burgenländischen Spitälern mussten zwei Covid19-Patientinnen und Patienten isoliert behandelt werden. Auf den CoV-Intensivstationen gab es weiter keine Patienten. Bisher haben sich knapp 165.000 Burgenländerinnen und Burgenländer impfen lassen, davon haben gut 134.000 Personen bereits die zweite Teilimpfung erhalten.