Größtenteils Erleichterung über Lockerungen

Im Burgenländischen Impf- und Testzentrum (BITZ) in Eisenstadt war am Donnerstag kurz nach 09.00 Uhr bereits einiges los: So wie jeden Tag sind hier die Antigen-Schnelltests sehr gefragt. Seit Dienstag gibt es zudem in den sieben BITZ die Möglichkeit, einen genaueren PCR-Test zu machen. Ein Angebot, das am Donnerstag am frühen Vormittag vor allem Jugendliche nutzten.

Der PCR-Test ist ab dem Zeitpunkt der Abnahme 72 Stunden gültig. Wer also am Donnerstag am Vormittag testen war, hat bis spätestens Freitagabend ein Ergebnis in der Hand und hat damit Zutritt zur Nachtgastronomie bis Sonntagfrüh. Dementsprechend groß war am Donnerstag die Nachfrage. Am Mittwoch wurden in Eisenstadt den ganzen Tag über 25 PCR-Tests durchgeführt. Am Donnerstag wurde diese Anzahl an Tests bereits nach zwei Stunden um 9.00 Uhr am Vormittag erreicht.

Kunden wissen noch nicht über Änderungen Bescheid

In der Eisenstädter Fußgängerzone muss in den Geschäften des täglichen Bedarfs – etwa im Supermarkt – weiterhin die Maske weiter getragen werden. In den anderen Geschäften ist die Maske nicht mehr notwendig. Beim Lokalaugenschein des ORF Burgenland wussten am Donnerstag aber noch nicht alle Kundinnen und Kunden Bescheid.

„Eigentlich wissen die wenigsten Bescheid. Wir informieren die Kunden natürlich, aber es stört uns auch nicht, wenn sie sicherheitshalber weiterhin die Maske oben haben. Für uns Angestellte ist es sowieso eine Erleichterung: Neun Stunden Maske tragen ist schon anstrengend“, erklärt Modegeschäftinhaberin Traude Gorczak.

Belegschaft im Gasthaus atmet auf

Ähnlich ist auch die Stimmung beim Personal in einem Restaurant in der Eisenstädter Fußgängerzone. „Natürlich ist es für uns eine große Erleichterung. Das ist für unsere Kellner gut. Sie bekommen wieder Luft und es ist viel angenehmer zu arbeiten. Gott sei Dank“, so Restaurantbesitzer Edi Berisha.

Grund zur Sorge gibt es im Burgenland derzeit noch nicht. Die Lage ist weiterhin relativ stabil, am Donnerstag wurden zwei Neuinfektionen gemeldet – mehr dazu in Zwei Neuinfektionen.