Wirtschaftsagentur-GF bestätigt

Gerbavsits ist seit 1. Jänner 2021 interimistisch einer von zwei Geschäftsführern der Wirtschaftsagentur. Zagiczek leitet die Geschäfte der Vorgängergesellschaft WiBuG seit 2017. Landesholding-Geschäftsführer Hans Peter Rucker erklärte zur Wiederbestellung: „Damit ist sichergestellt, dass wir die seit heuer neu aufgestellte Wirtschaftsagentur Burgenland mit erfahrenen und bewährten Personen an der Spitze weiterentwickeln können.“

Die aktuellen Geschäftsfelder der Wirtschaftsagentur – 1994 als WiBAG gegründet – sind Standortmarketing und Betriebsansiedlung, Förderberatung und -abwicklung, Beteiligungen und Risikokapitalfonds sowie Dienstleistungen, Unternehmensentwicklung und Start-ups. Auch die Businessparks und Technologiezentren werden von ihr vermarktet. Beteiligt ist die Wirtschaftsagentur auch am AVITA-Resort in Bad Tatzmannsdorf und der St. Martins Therme & Lodge in Frauenkirchen.