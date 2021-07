Valentina Mädl: Nationalteam als großes Ziel

Ein Platz in der ÖFB-Frauenakademie ist nur den besten Fußballerinnen vorbehalten. Valentina Mädl spielt in einem Verein, seit sie sechs Jahre alt ist. Heute trainiert sie mehrmals täglich in der ÖFB-Akademie. Zum Fußball ist sie durch ihre äleren Geschwister gekommen, die ebenfalls Fußball spielen. „Wegen meiner Geschwister war ich immer oft am Sportplatz. Ich habe dann 2011 im Verein begonnen“, so Mädl.

Mädl trainiert mehrmals täglich in der Akademie. „Wir haben am Montag und am Donnerstag einmal am Tag Training, die restlichen Tage habe ich zwei Mal am Tag Training. Das Training ist mit der Schule koordiniert. Der Ablauf ist sehr geregelt und funktioniert sehr gut“, so Mädl. Das Spezielle am Fußball ist für die 15-Jährige der Mannschaftsaspekt: „Für mich ist das Besondere, dass man sieht, wie viel man mit einer Mannschaft erreichen kann, wenn man zusammenhält und kämpft. Und natürlich kommt der Spaß dazu“, so Mädl.

Traum von der Karriere im Ausland

Für die talentierte Fußballerin ist es das Größte, dass sie ins Unter-17 Frauen-Nationalteam einberufen wurde. „Wir haben schon viel erleben dürfen. Für mich ganz besonders war der Hattrick gegen die Schweiz“, so Mädl. Mit der U17-Nationalmannschaft spielt Valentina Mädl ab dem Herbst in der Qualifkation zur kommenden U17-Frauen-Europameisterschaft.

Die Stürmerin möchte auch in Zukunft für das Nationalteam erfolgreich sein. „Mein Ziel ist es, ins Ausland zu kommen und für die A-Nationalmannschaft zu spielen. Dafür muss ich hart arbeiten und kämpfen, aber ich glaube, dass ich das schaffen kann“, so Mädl.