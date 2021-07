Traditionsrundfahrt im Bezirk Mattersburg

Das Traditionsrennen mit Start und Ziel in Neudörfl verspricht für heuer ein spannendes Rennen: Die Strecke mit einer Runde über 21,5 Kilometer im Bezirk Mattersburg wird acht Mal gefahren. „Ich bin vorige Woche den Kurs zwei Mal abgefahren in beide Richtungen. Wenn der Wind dann noch als zusätzlich als Kriterium dazukommt, dann wird das ein ganz, ganz spannendes Rennen“, so Michael Knopf, Präsident des burgenländischen Landesradverbandes (LRV).

Die Burgenlandrundfahrt zählt zur ÖRV-Radliga und ist damit eines von acht wichtigen Straßenrennen in Österreich. Die Organisation ist aufwendig und erfordert viel Erfahrung. „Man braucht natürlich immer wieder die große Hilfe der Partner, der Gemeinden und der Mitarbeitern“, so Edmund Berlakovich, Geschäftsführer des LRV.

Austragung des Radrennens wichtig in CoV-Zeiten

So wie im Vorjahr wird die „Burgenland-Rundfahrt“ auch heuer wieder im Bezirk Mattersburg ausgetragen. Radrennen gibt es derzeit aufgrund der Pandemie wenige, daher ist laut ÖRV-Generalsekretär Rudolf Massak die Austragung der Burgenland-Rundfahrt umso wichtiger für den Radsport.

ORF

„Besonders in Coronavirus-Zeiten haben wir alle Anstrengungen seitens des Radsportverbandes daran gesetzt, mit Bewerben den Betrieb aufrechtzuhalten. Wir haben neue Formate ins Leben gerufen, mit Zeitfahren. Der Radsport ist eine Sportart, wo der Athlet jede Woche ein Rennen bestreiten sollte“, so Massak. Die Burgenland-Rundfahrt steigt am 1. August und kann heuer im Gegensatz zum Vorjahr mit Zuschauern stattfinden.