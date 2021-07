Vier Neuinfektionen, drei Spitalspatienten

Die Zahl der aktuell infizierten Personen stieg am Dienstag wieder leicht an, es waren noch 34 Burgenländerinnen und Burgenländer aktiv infiziert – um drei mehr als am Montag. Vier CoV-Neuinfektionen wurden gemeldet. Insgesamt waren am Dienstag noch 193 Personen in behördlich angeordneter Quarantäne. Drei Covid19-Patientinnen und Patienten mussten in den fünf burgenländischen Spitälern isoliert versorgt werden. Nach wie vor gab es keine CoV-Intensivpatienten.

Fast 299.000 CoV-Impfdosen verabreicht

Die Sieben-Tage-Inzidenz lag im Burgenland am Dienstag bei 8,1 Fällen pro 100.000 Einwohner. Die höchsten Werte gab es mit 17,76 Fällen im Bezirk Jennersdorf sowie mit 13,40 Fällen in der Landeshauptstadt Eisenstadt. In Bezirken Rust, Eisenstadt-Umgebung und Oberpullendorf wurde ein Nullwert verzeichnet, alle übrigen Bezirke blieben im einstelligen Bereich. Bisher wurden insgesamt knapp 299.000 Impfdosen verabreicht. Fast 165.000 Burgenländerinnen und Burgenländer haben bisher zumindest eine CoV-Schutzimpfung erhalten. Davon sind etwas mehr als 134.000 Personen bereits zum zweiten Mal geimpft worden.