Sportler treten Reise nach Tokio an

Die burgenländischen Seglerinnen und Segler beispielsweise sind bereits in Japan, weitere Sportler folgen am Montag. Dazu gehört neben dem Wahl-Eisenstädter Patrick Konrad, der im Rad-Straßenrennen und im Einzelzeitfahren antreten wird, auch die Schwimmerin Lena Grabowski. Die 18-jährige Parndorferin ist Österreichs jüngstes Teammitglied und tritt über 100 Meter und 200 Meter Rücken an.

Um auf die Spiele optimal vorbereitet zu sein, trainierte die Schwimmerin in aller Früh. „Wir machen das, damit wir uns besser an die Zeit in Tokio anpassen können, weil wir fliegen ja um 13.20 Uhr weg und landen dann am Dienstag ungefähr um 7.30 Uhr in Tokio. Es wäre wichtig, dass wir bei dem Flug schlafen können. Von dem her hat sich unser Trainer gedacht, dass wir den Rhythmus ein wenig ändern, dass wir etwas länger wach sind und dann das Einschlafen im Flugzeug besser geht“, so Grabowski. Lena Grabowski hat ihren ersten Bewerb bereits am Sonntag.