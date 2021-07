Leben mit Gesichtsblindheit

Wenn Martina Schäffer ein Konzert gibt, kann sie die Gesichter im Zuschauerraum nicht erkennen. Wenn Freunde danach zu ihr kommen, um sie freudestrahlend zu begrüßen und die Arme ausbreiten, weiß sie nicht, wer sie sind. „Ich lasse mich zuerst umarmen, aber ich kann die Leute nicht annähernd so herzlich begrüßen, wie ich das gerne wollte“, erzählte die Gitarristin über die Auswirkungen ihrer Wahrnehmungsstörung. Sehen könne sie jeden, sie könnte auch jeden porträtieren, so die 44-Jährige: „Ich kann auch versuchen, mir jemanden einzuprägen, nur es hilft nichts.“ Was sie wiedererkenne, sei dann zum Beispiel ein Ohrring.

ORF

Neurologe: Ausfall bestimmter Hirnregionen

Prosopagnosie könne man sich eigentlich gar nicht gut vorstellen, sagte der Neurologe Johannes Kovacs: „Auf jeden Fall hat es einmal nichts mit verrückt sein oder dergleichen zu tun, sondern es ist ein Ausfall bestimmter Hirnregionen.“ Ursache könnten einerseits Verletzungen des Gehirns sein, aber es könne auch angeboren sein.

ORF

Schäffer: Viele Betroffene in der Familie

Schäffer hat, wie sie heute weiß, ihre Gesichtsblindheit geerbt. Auch andere Familienmitglieder sind davon betroffen. „Bei uns in der Familie war das sozusagen normal, also es haben alle gewusst: ‚Wir sind da wirklich unbegabt‘, aber es hatte keiner einen Namen dafür, es wusste niemand, dass das ein Syndrom ist und wie tiefgreifend das auch ist“, erzählte die Eisenstädterin.

Schäffer: „Mir ist da ganz oft auch zum Weinen“

Als Teenager hatte sie sich in die Musik geflüchtet. Heute weiß die gefragte Gitarristin, dass es die Gesichtsblindheit ist, die sie einsam macht: „Da muss ich ehrlich sagen, mir ist da ganz oft auch zum Weinen.“ Einerseits natürlich wegen der Leute, die sie unterstützten und die sie dann nicht einmal auf der Straße begrüße, weil sie sie nicht erkenne, so Schäffer, andererseits aber auch weil Freundschaften nicht entstehen könnten: „Das ist eigentlich ein Punkt, der sehr schmerzt.“

ORF

Wissen über Gesichtsblindheit wichtig

Martina Schäffer ist single, auch Verlieben ist unter diesen Umständen schwierig. Manchmal erfährt sie im Nachhinein, dass Leute ihr Verhalten nicht verstehen können. Zum Beispiel, wenn sie einen Abend mit ihnen zusammengesessen sei und Spaß gehabt habe, aber dann am nächsten Tag durch sie durchblicke, weil sie sie eben nicht erkenne. Mit Gesichtsblindheit zu leben, sei Garantiert nicht leicht, sagte Kovacs: „Es ist zu vergleichen mit jeder Form einer schwereren Behinderung und unter einer schwereren Behinderung würde ich es auf jeden Fall einstufen.“

Das einzige, was wirklich helfe, sei, wenn die Leute wüssten, dass es Gesichtsblindheit gebe und dass die Wahrnehmungsstörung daran schuld sein könne, wenn nicht gegrüßt werde, sagte Schäffer. Und dass sich die Leute jedes Mal wieder mit Namen vorstellen, wenn sie die Musikerin treffen – immer und immer wieder.