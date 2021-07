Lehrvideo für Bekämpfung von Silobränden

Auch die burgenländischen Feuerwehren werden immer öfter zu Silobränden gerufen. In jüngster Vergangenheit gab es in Hirm, Wallern, Halbturn und Stegersbach Silobrände. Für die Löschkräfte sind diese Brände meist eine besondere Herausforderung. „Die Bekämpfung ist sehr gefährlich, da es bei Silobränden immer wieder zu Staubexplosionen oder Rauchgasdurchzündungen kommen kann – aufgrund von Glutnestern und der Staubentwicklung im Silo, oder beim Öffnen, wo Sauerstoff zugeführt wird“, so Bezirksfeuerwehrkommandant Jandrasits.

Bisher gab es für derartige Einsätze im deutschsprachigen Raum kaum Schulungsmaterial. Der Sulzer Feuerwehr-Mann Christian Doczekal, der hauptberuflich in der Forschung tätig ist, produzierte ein Ausbildungsvideo zum Thema Silobrand. „Aufgebaut ist es grundsätzlich so, dass wir den Feuerwehren zeigen – weil Silobrände ja nicht alltäglich sind – wie sie damit umgehen können, welche Gefahren es gibt -damit wir Unfälle von Feuerwehrmitgliedern verhindern können, aber auch Explosionen von Silos“, so Doczekal.

Ausschnitt aus dem Lehrvideo von „feuerwehr-innovativ.at“

Großes Interesse der Feuerwehren

Die Produktion dauerte mehrere Monate. Die Information wurde entsprechend aufbereitet. Es wurden Experten aus Österreich und Deutschland dazu befragt, die damit schon viel Erfahrungen sammeln konnten. „Dieses Fachwissen weiterzugeben ist uns am Wichtigsten“, so Dczekal.

Das Interesse ist groß, denn die Feuerwehren sind froh, dass es nun ein fundiertes Schulungsvideo für solche Einsätze gibt. „Wir haben momentan nichts in der Hand, das wir zum Lehren oder Ausbilden verwenden können. Wir sind schon geschult und vorbereitet, aber so ein Ausbildungsvideo ist eine große Unterstützung für die Ausbildungen und Schulungen in diesem Bereich“, sagte Jandrasits. Das Video hat eine Länge von knapp 60 Minuten.