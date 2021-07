In den burgenländischen Krankenhäusern werden derzeit zwei an Covid-19 Erkrankte isoliert behandelt. Derzeit gibt es keine Covid-Patienten auf den Intensivstationen des Landes. 212 Menschen befinden sich in behördlich angeordneter, häuslicher Quarantäne.

Die Covid-19-Schutzimpfung haben laut dem Koordinationsstab Coronavirus bisher 160.124 Personen über das Land Burgenland erhalten, davon bekamen 132.339 Personen bereits die zweite Impfdosis. Insgesamt wurden also 292.463 Impfdosen verabreicht.