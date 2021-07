Chronik

Sekundenschlaf: Vier Pkw-Insassen verletzt

Zwei Notarzthubschrauber sind am Freitagabend nach einem Autounfall bei Nickelsdorf (Bezirk Neusiedl am See) im Einsatz gewesen. Ein mit vier Insassen besetzter Pkw war auf der A4 in Richtung Ungarn von der Fahrbahn abgekommen. Grund dürfte Sekundenschlaf des Fahrers gewesen sein, berichtete die Polizei.