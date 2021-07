Kultur

Doppeltes Jubiläum beim Kammermusikfest

In Lockenhaus wurde am Dienstag in der Pfarrkirche ein „Konzert für das Burgenland“ gespielt. Im Rahmen des Kammermusikfestes wird aber heuer nicht nur der 100. Geburtstag des Landes gefeiert, sondern auch das 40-jährige Bestehen des Festivals selbst.