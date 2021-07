Coronavirus

Aktuell keine CoV-Intensivpatienten

Im Burgenland befinden sich aktuell zwei an Covid-19 erkrankte Personen in Spitalsbehandlung – erstmals seit September 2020 befinden sich keine Patienten auf der Intensivstation, teilte der Koordinationsstab Coronavirus am Dienstag mit. Seit Dienstag gibt es auch keine Neuinfektionen.