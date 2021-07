David Vollmann: Besondere Liebe für Triathlon

Als Kind versuchte sich David Vollmann an vielen Sportarten, unter anderem Fußball und Tennis. Aber weder der Ball noch der Schläger konnten ihn begeistern. Er liebt es einfach, zu laufen: „Deshalb bin ich zum Laufverein nach Parndorf gegangen, wo mein Papa Trainer war. Dann habe ich durch Zufall bei einem Triathlon in Wien mitgemacht und das hat mir besser gefallen als das reine Laufen und so ist das entstanden.“

Abwechslungsreich

Schnell verliebte sich David Vollmann in den Triathlon und die Vielseitigkeit, die diese Sportart bietet: „Es sind drei Sportarten, das gefällt mir sehr. Ich habe nicht jeden Tag dasselbe Training und dieselben Einheiten. Ich kann variieren und jeden Tag etwas Neues machen.“

Dementsprechend zeitintensiv ist das Training. Bis zu drei Mal pro Tag trainiert der 18-Jährige, sowohl während der Schulzeit als auch in den Ferien: „Jetzt in den Ferien stehe ich in der Früh um acht Uhr auf und gehe direkt nach dem Frühstück zum Schwimmtraining. Um 10.00 oder 11.00 Uhr gibt es dann eine Rad- oder Laufeinheit, anschließend Mittagessen. Dann habe ich Zeit für Freunde oder Sonstiges und am Abend noch einmal eine etwas intensivere Einheit.“

Lohn für die harte Arbeit

Der Aufwand, den David Vollmann betreibt, zahlt sich aus. 2018 wurde er österreichischer Meister in seiner Altersklasse und war schon vier Mal bei Europameisterschaften am Start. Besonders gute Erinnerungen hat er dabei an seine erste Teilnahme 2018 in Griechenland: „Das war eine sehr schöne Woche. Zum ersten Mal Österreich bei einer EM vertreten zu dürfen war einfach unglaublich.“

Die Ziele des 18-Jährigen sind hochgesteckt. Er will zu den Olympischen Spielen: „Das ist das Endziel. 2024 ist zu kurzfristig, da ist die Qualifikation im Triathlon zu schwer. Aber 2028, also in sieben Jahren, möchte ich teilnehmen.“

David Vollmann geht aus Leidenschaft an seine Grenzen. Mit dem Triathlon hat er nicht nur ein Hobby, sondern eine wahre Liebe gefunden: „Wenn ich das in Prozente fassen muss, würde ich sagen, dass mein Leben sicher zu 80 bis 90 Prozent aus Triathlon besteht."