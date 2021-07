Nach Delta-Verdacht: Screening-Tests negativ

Am vergangenen Samstag hatte die Bevölkerung in Wimpassing die Möglichkeit kostenlos an einer freiwilligen PCR-Umfeldtestung teilzunehmen. Insgesamt haben 190 Personen an dem Screening teilgenommen. Laut dem Coronavirus-Koordinationsstab des Landes war bisher keines der Testergebnisse positiv.

Sequenzierung des Virusstammes läuft noch

Die Gesundheitsbehörde hatte nach dem Auftreten der konkreten Verdachtsfälle umgehend alle notwendigen Maßnahmen gesetzt. Sowohl die betroffenen Personen als auch sämtliche Kontaktpersonen wurden unter behördliche Quarantäne gestellt. Noch ist nicht klar, ob sich die Verdachtsfälle auch erhärten. Die Abstriche der positiv getesteten Personen würden sich derzeit noch bei der Sequenzierung des Virusstammes befinden, so der Koordinationsstab. Die Delta-Variante gilt als besonders ansteckend und ist erstmals in Indien entdeckt worden.