Eine CoV-Neuinfektion

In den burgenländischen Krankenhäusern werden derzeit vier an Covid-19 erkrankte Personen behandelt, eine davon wird intensivmedizinisch behandelt. 129 Burgenländerinnen und Burgenländer befinden sich in behördlich angeordneter, häuslicher Quarantäne. Laut AGES-Morgenauswertung beträgt die 7-Tages-Inzidenz im Burgenland 9,1.