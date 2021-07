Trockenheit sorgte für Feuerwehreinsätze

Der Brand in Winden entstand am frühen Freitagnachmittag kurz nach 13.00 Uhr auf der L311 in Fahrtrichtung Kaisersteinbruch. Da der Traktor voll mit Stroh beladen war, kam es zu einer entsprechenden Rauchentwicklung. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand das Fahrzeug bereits in Vollbrand. Die Löscharbeiten mussten unter schwerem Atemschutz durchgeführt werden.

Weil sich das Löschen der Strohballen als schwierig herausstellte, wurde zusätzlich ein Bagger der Gemeinde Breitenbrunn angefordert, mit dem das Stroh dann auseinander gezogen und abgelöscht werden konnte. Ein unmittelbar angrenzendes Feld ist zusätzlich noch in Brand beraten, wodurch ein Flurbrand entstand, der ebenfalls gelöscht werden musste. Die L311 musste für die Dauer des Einsatzes gesperrt werden. Fünf Feuerwehren, die Polizei und das Rote Kreuz waren im Einsatz. Die Höhe des entstandenen Sachschadens war nicht bekannt.

Wieder Flurbrände im Nordburgenland

Auch in Trausdorf an der Wulka (Bezirk Eisenstadt-Umgebung) ist am Freitag in der Nähe des Sportplatzes ein Feld in Brand geraten.

Bei Andau Richtung Tadten (Bezirk Neusiedl am See) war am Freitag zu Mittag ein Flurbrand ausgebrochen, die Feuerwehren beider Gemeinden waren im Einsatz. Erst am Donnerstag ist es, neben weiteren Flurbränden, bei Siegendorf zu einem Großeinsatz der Feuerwehr gekommen – mehr dazu in Mehrere Flurbrände wegen Hitze.