Premiere: Hohe Promidichte in Mörbisch

Während pandemiebedingt die Neuverfilmung von Leonard Bernsteins Musicalklassiker „West Side Story“ durch Steven Spielberg wohl erst im Dezember ins Kino kommt, ging die Produktion an den Gestaden des Neusiedlersees bravourös über die Bühne – mehr dazu in Fulminante Premiere in Mörbisch.

Regisseur Werner Sobotka setzt mit seinem Bühnenbildner Walter Vogelweider mörbischgemäß auf Schauwerte bei der Umsetzung des 1957 uraufgeführten Stückes. Und so entfaltet sich vor einer 14 Meter hohen Freiheitsstatue ein hochbewegliches Bühnenbild im naturalistischen Gestus aus einer Zeit, in der der Big Apple noch rauer, dreckiger war und es Begriffe wie „Halbstarke“ gab.

Zur Premiere kamen Prominente aus Nah und Fern, war sie doch eine der ersten Veranstaltungen nach der coronavirusbedingten Pause. Das Publikum krönte das Stück mit einem schier unendlichen Applaus, so groß war die Begeisterung.