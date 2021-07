Glasscherben auf Spielplatz: Polizei kontrolliert

Eigentlich sollten sich Kinder auf Spielplätzen sicher austoben können. In Zagersdorf haben offenbar bislang unbekannte Täter im Kies vor den Spielgeräten Glasscherben und abgebrochene Flaschenhälse vergraben. Die Gemeinde Zagersdorf wurde am Sonntagvormittag informiert und hat sofort reagiert. Bei den Aufräumarbeiten auf einem der Spielplätze des Ortes wurden von den Gemeindearbeitern knapp eineinhalb Kilogramm Glas gefunden.

Bürgermeister und Anrainer schockiert

Bürgermeister Helmut Zakall (SPÖ) zeigte sich schockiert, sieht jedoch ein, dass jedem einmal eine Falsche runterfallen kann. Im Normalfall räume man die Scherben dann aber auf. Was auf dem Spielplatz in Zagersdorf passiert ist, sei absolut nicht nachvollziehbar. Er möchte sich nicht vorstellen, was den Kindern passieren hätte können.

Die Polizei bestätigte den Vorfall, wies aber darauf hin, dass die Täter nicht identifiziert werden können, weil Beweise fehlen. Eine Streife wird nun verstärkt die Gegend kontrollieren. Die Gemeinde appelliert an die Zagersdorferinnen und Zagersdorfer Verdächtiges zu melden.