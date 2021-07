Delta-Verdacht in Wimpassing

Laut dem Koordinationsstab Coronavirus des Landes wurden mehrere Personen in der Gemeinde Wimpassing an der Leitha positiv auf das Coronavirus getestet. Die Abstriche der vier Verdachtsfälle auf die Delta-Variante befinden sich in der Sequenzierung. Die Delta-Variante gilt als ansteckender und ist erstmals in Indien entdeckt worden.

PCR-Teststraße am Samstag

Im Rahmen eines Screenings wird für die Bevölkerung eine PCR-Teststraße eingerichtet – am Samstag, 10. Juli 2021, von 13 bis 17 Uhr, können sich Interessierte freiwillig im Feuerwehrhaus in Wimpassing testen lassen. Das Angebot ist nicht auf Wimpassing beschränkt, sondern richtet sich auch an das Umfeld. Die Anmeldung zu den Tests erfolgt vor Ort.