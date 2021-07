Mehrere Flurbrände wegen Hitze

Seit dem Nachmittag sind die Feuerwehren

aus Siegendorf, Eisenstadt, Wulkaprodersdorf, Klingenbach und Zagersdorf bei einem Flurbrand beim Tierschutzhaus Siegendorf (Bezirk Eisenstadt-Umgebung) im Einsatz. Laut Philipp Dorner von der Bezirksfeuerwehr gestalteten sich die Löscharbeiten schwierig, weil es an etwa zwanzig verschiedenen Stellen brannte. Auch das Dach eines alten Meierhofs musste abgetragen werden. In Summe waren mehr als 100 Feuerwehrleute im Einsatz. Am Abend fanden noch Nachlöscharbeiten statt.

Fotostrecke mit 7 Bildern BFKDO Eisenstadt BFKDO Eisenstadt BFKDO Eisenstadt BFKDO Eisenstadt ORF/Lena Pavitisch ORF/Mario Kanitsch BFKDO Eisenstadt

Einsätze auch in Halbturn und Parndorf

In Halbturn (Bezirk Neusiedl am See) fing eine Strohpresse Feuer, vermutlich auch wegen der Hitze. Die Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde ist mit zwei Fahrzeugen seit 15 Uhr im Einsatz, der Brand ist bereits unter Kontrolle gebracht.

Auch in Parndorf (Bezirk Neusiedl am See) musste die Feuerwehr musste am Donnerstag am frühen Nachmittag kurz vor 14 Uhr wegen eines Flurbrands mit drei Fahrzeugen ausrücken. Nach knapp zwei Stunden war der Einsatz beendet.