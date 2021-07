Gekündigter Direktor: Vergleich mit Diözese

Der Direktor hatte im vergangenen Herbst als Reaktion auf das Attentat in Wien „Refugees Welcome!“ gepostet und war zunächst von der Diözese Eisenstadt entlassen worden. Die Entlassung bekämpfte er dann vor dem Arbeitsgericht, was nun in einem Vergleich mündete – mehr dazu in Schuldirektor kämpft gegen Kündigung und Neue Direktorin im Gymnasium Wolfgarten.

Der frühere Direktor ist mittlerweile als Lehrer an einer anderen Schule tätig. Dort will er laut „Kurier“ im Herbst wieder seinen Dienst antreten – mehr dazu in Gekündigter Direktor unterrichtet weiter.