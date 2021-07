Die Zahl der aktuell infizierten Personen sinkt im Burgenland auf 31. In den burgenländischen Krankenhäusern werden derzeit sechs an COVID-19 erkrankte Personen isoliert behandelt, davon ist eine in intensivmedizinischer Behandlung, heißt es vom Koordinationsstab Coronavirus.

125 (-21) Personen befinden sich in behördlich angeordneter, häuslicher Quarantäne. Die Schutzimpfung haben bisher im Burgenland 277.593 Personen, davon sind 124.643 Personen bereits vollimmunisiert.