Zimmerbrand: Kinder holten Hilfe

Die neun, acht, sechs und drei Jahre alten Kinder der Hauseigentümer saßen im Wohnzimmer des Einfamilienhauses auf der Couch, als der Brand ausbrach. Ausgangspunkt war laut Polizei ein defektes Ladekabel, das auf der Couch lag. Die Kinder liefen sofort zu ihrer 44-jährigen Mutter, die sich im Garten befand. Die Frau versuchte zunächst den Brand mit einem Feuerlöscher unter Kontrolle zu bringen, verständigte dann aber die Feuerwehr.

Kinder blieben unverletzt

Die Feuerwehren Neusiedl am See und Weiden am See trafen kurz danach ein und brachten mit insgesamt 21 Feuerwehrleuten und sechs Fahrzeugen den Brand rasch unter Kontrolle. Die Mutter der Kinder wurde mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in das Krankenhaus gebracht, die Kinder blieben unverletzt.