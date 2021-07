Charlize Mörz: Hungrig nach Erfolg

Charlize Mörz zählt gemeinsam mit ihren Schwestern Alissa und Collien zu den heimischen Hoffnungen im Kunstturnen. Begonnen hat alles schon im Kindergartenalter. „Beim Kinderturnen haben mich meine Trainer gefragt, ob ich vielleicht mal in der Halle vorbeischauen will. Und als ich dann das erste Mal beim Training war, hat es mir schon so gut gefallen, dass ich gewusst habe, dass ich Kunstturnerin werden will. Es hat mich mitgenommen, weil es einfach sehr abwechslungsreich ist und es mir einfach viel Spaß gemacht hat von Anfang an“, so Charlize Mörz.

Hartes Training

Mittlerweile ist Charlize Mörz 15 Jahre alt und nach wie vor hungrig nach Erfolg. Zu ihren schönsten Erlebnissen gehören die Teilnahme an den EOV, einer Art Mini-Olympiade, und die beiden Bronzemedaillen bei der heurigen Staatsmeisterschaft. Dabei gelang ihr ein ganz besonderer Sprung: „Am Boden habe ich zum ersten Mal den Doppelstreck gemacht. Das hat in diesem Rahmen noch niemand geschafft. Ich war also die Erste, die es bei einem Wettkampf geturnt hat.“

Dahinter steckt allerdings viel harte Arbeit. Charlize Mörz absolviert fünf bis sechs Trainingseinheiten pro Woche zu je drei Stunden und das alles neben der Schule. „Zusätzlich haben wir zwei, drei Wettkämpfe pro Saison und ebenso viele Kadertrainings mit dem Nationalteam. Mit der Schule ist es dementsprechend öfters sehr stressig, allerdings gehe ich in eine Sportschule und die unterstützen mich da sehr dabei“, erzählt die junge Leistungssportlerin.

Große Ziele

Mit 15 Jahren hat die Mattersburgerin natürlich noch große Ziele: „Mein größter Träume wäre, dass ich es einmal zu einer Weltmeisterschaft schaffe oder zu einer Europameisterschaft. Und das größte Ziel ist, dass ich mal bei den Olympischen Spielen teilnehmen darf.“ Eine weitere Talentprobe hat die 15-jährige Mattersburgerin erst im Juni abgegeben. Beim Weltcup-Debüt in Osijek in Kroatien schaffte sie es bis ins Finale.