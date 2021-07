In den burgenländischen Krankenhäusern werden derzeit sechs an Covid-19 erkrankte Personen behandelt, davon ist eine Person in intensivmedizinischer Behandlung. Laut AGES-Morgenauswertung beträgt die 7-Tages-Inzidenz im Burgenland 9,1.

Die Schutzimpfung erhielten laut dem Koordinationsstab Coronavirus bisher 151.887 Personen über das Land Burgenland, davon bekamen 123.321 Personen bereits die zweite Impfdosis. Insgesamt wurden also 275.208 Impfdosen verabreicht.