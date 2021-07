Chronik

Zwei Brandeinsätze im Südburgenland

Am Dienstag gab es im Südburgenland zwei Brände: In Rechnitz (Bezirk Oberwart) wurde die Feuerwehr zu einem Kellerstöcklbrand gerufen. In Pinkafeld (Bezirk Oberwart) geriet auf einem Firmengelände eine Altkarton-Containerpresse in Brand.