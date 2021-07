Rust: Elektroboot geriet in Brand

Die Feuerwehr wurde kurz nach 15.30 Uhr alarmiert. Das brennende Elektroboot befand sich in der Ruster Bucht am Liegeplatz in der Ladestation. Die Feuerwehr musste unter schwerem Atemschutz das Boot löschen. Danach wurde es mittels Kran auf einen Anhänger gehoben und zum Ruster Bauhof gebracht.

Fotostrecke mit 4 Bildern FF Rust FF Rust FF Rust FF Rust

Das Boot wurde in ein Wasserbad getränkt und wird die kommenden Tage beobachtet. Im Einsatz waren die Feuerwehren Rust und Oslip. Verletzt wurde niemand. Als Brandursache wird ein technischer Defekt vermutet.