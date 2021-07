1-2-3-Ticket: Noch keine Lösung für Ostregion

Neben der Finanzierung hakt es aus Sicht des Burgenlandes auch immer noch an einem grundsätzlichen Problem: Das Burgenland sei bei einem 1-2-3-Ticket durch seine Lage benachteiligt. Für die kurze Strecke etwa von Neudörfl nach Wien wäre der Maximalpreis von jährlich 1.095 Euro fällig, weil Niederösterreich dazwischen liegt. Die fast gleiche Strecke Wiener Neustadt nach Wien kostet hingegen nur 730 Euro. Dieses Problem konnte auch bei einem neuerlichen Gespräch Dienstagnachmittag mit Verkehrsministerin Leonore Gewessler (Grüne) nicht ausgeräumt werden, so SPÖ-Verkehrslandesrat Heinrich Dorner. „Wir haben hier gemeinsam mit Niederösterreich und Wien eine Variante, eine Stufe entwickelt, wo es nicht zu diesen Ungleichheiten kommt und wie sooft im Leben geht es natürlich auch massiv um die Budgetierung und Finanzierung des gesamtheitlichen Einführens dieses 1-2-3-Tickets“, so Dorner.

ORF

Verkehrsverbund Ostregion verlangt mehr Geld

Das 1-2-3-Ticket soll noch heuer Wirklichkeit werden, so das Ziel von Gewessler. Verkehrslandesrat Dorner lässt Zweifel aufkommen, ob das noch möglich sein wird. Der Verkehrsverbund Ostregion verlangt mehr Geld für die Umsetzung. Der Auftrag der nächsten Wochen sei es, sich anzunähern, so Dorner. „Es wurde ganz klar die Botschaft der Ländervertreter, auch meiner Wenigkeit, an die Frau Minister gerichtet, hier dementsprechend auch die budgetären Mittel aufzustellen“, sagte Dorner.

Unstimmigkeiten zwischen dem Burgenland und dem Verkehrsministerium gibt es auch, weil die Ministerin alle Straßenbauprojekte der ASFINAG prüfen lässt. Die Landesregierung erwartet dadurch eine Verzögerung des Ausbaus der Mattersburger Schnellstraße S4.

S4: Bürgerinitiative legt Beschwerde ein

Gegen die Absage einer Umweltverträglichkeitsprüfung für den Ausbau der S4 zur Autobahn reichte nun eine Bürgerinitiative Bad Sauerbrunns und umliegender Gemeinden Beschwerde ein. Nun sei nach dem Beschwerdevorentscheid des Bundesministeriums für Klimaschutz doch eine solche Prüfung notwendig. Für die Bürgerinitiative ist klar, der Ausbau soll den internationalen Transitverkehr fördern. Die daraus entstehende Luft- und Lärmverschmutzung würde der Natur enorm schaden. Um mehr Sicherheit zu gewährleisten, sei ein derart massiver Ausbau jedoch nicht notwendig, eine strengere Kontrolle der Geschwindigkeitsbegrenzung sei ausreichend, hieß es am Dienstag in einer Aussendung.