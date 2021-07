Wanderausstellung „100 Jahre Burgenland und seine Volksgruppen“

Auf insgesamt 30 Roll ups werden die Bräuche, Sprachen und Besonderheiten der drei Volksgruppen des Burgenlandes vorgestellt. Dabei handelt es sich um eine Kooperation zwischen dem Kroatischen und Ungarischen Kulturverein sowie dem Roma-Service. Dass alle drei Volksgruppen hier zusammenarbeiten hat einen Grund: „Die Vielfältigkeit nach außen wollen wir gemeinsam tragen – gemeinsam sieht man das besser. Es ist auch ein Zeichen dafür, dass wir solidarisch untereinander sind, dass wir einander helfen, die Kroaten, die Roma und die Ungarn, dass wir füreinander da sind“, so Stanko Horvath, Obmann des Kroatischen Kulturvereins „HKD“.

Kulturelle und sprachliche Vielfalt aufzeigen

Die Ausstellung soll die kulturelle und sprachliche Vielfalt des Burgenlandes und das Zusammenleben der Volksgruppen mit der Mehrheitsbevölkerung aufzeigen. „Wir versuchten in den letzten 100 Jahren auch diese Integration und diese Assimilierung zu leben“, so Ludwig Frauer, Obmann des Ungarischen Kulturvereins „BUKV“.

Vorteil von Mehrsprachigkeit hervorheben

Aber auch die Problematik, dass der Anteil der Volksgruppenangehörigen sinkt, wird thematisiert. Der zweisprachige Unterricht soll hier entgegenwirken – das alleine wird aber nicht ausreichen. „Natürlich gehört auch dazu, dass man in der breiten Öffentlichkeit die Sprache anwenden kann, dass es eine Akzeptanz dafür gibt, dass man sich nicht schämen muss eine Volksgruppen-Sprache zu sprechen, sondern dass es wirklich angesehen wird als ein großer Vorteil, was es ja auch ist“, so Iris Zsótér vom Zweisprachigen Gymnasium Oberwart.

Ab Herbst tourt die Ausstellung durch die burgenländischen Schulen. In der KUGA in Großwarasdorf kann die Ausstellung noch bis 10. Juli besichtigt werden.