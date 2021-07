Volkshilfe: 101.000 Euro für Schwestern in Not

Sabrina Plattner ist 20 Jahre und ihre Schwester Laura ist 17 Jahre alt. Ihr Vater, der Lungenkrebs hatte, verstarb Anfang des Jahres an einer Coronavirus-Infektion, wodurch die jungen Frauen plötzlich auf sich alleine gestellt waren – mehr dazu in Schwestern in Not. Sabrina übernahm mit 20 Jahren die alleinige Obsorge für ihre kleine Schwester Laura. Die jungen Frauen kämpfen mit enormen finanziellen Herausforderungen, ihr Haus muss renoviert werden.

Volkshilfe Burgenland

101.473 Euro an Spenden gesammelt

Die Volkshilfe richtete für die Schwestern ein Spendenkonto ein, es wurden rund 101.473 Euro gesammelt. Damit können die beiden Frauen das renovierungsbedürftige Haus behalten, das Haus kann nun renoviert werden. „Es freut mich sehr, dass die Menschen nicht nur im Burgenland, sondern in ganz Österreich bereit waren zu helfen und auch immer noch sind“, so die Volkshilfe Burgenland Präsidentin Verena Dunst.