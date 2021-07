Fahndung nach mutmaßlichem Einbrecher

Der Mann ist 20 bis 25 Jahre alt, schlank und trug einen Dreitages-Bart. Er trug eine Sportjacke und eine auffälligen Schirmmütze. Er wurde von der im Handygeschäft installierten Überwachungskamera gefilmt.

LPD

Der Mann soll am 15. April 2021 gegen 4.00 Uhr früh in das Handygeschäft in Eisenstadt eingebrochen sein und Handys und Handyzubehör in der Höhe eines fünfstelligen Eurobetrages mitgenommen haben – mehr dazu in Spektakulärer Einbruch in Handyshop.

Mutmaßlichem Täter werden weitere Straftaten vorgeworfen

Das Landeskriminalamt Burgenland ermittelt. Im Zuge dieser Ermittlungen stellte sich heraus, dass der Täter bereits im südlichen Niederösterreich weitere Straftaten begangen hat.