CoV-Impfung weiterhin nur mit Termin

Impfen ohne Anmeldung wird es im Burgenland auch weiterhin nicht geben, so Impfkoordinator Markus Halwax. „Im Burgenland halten wir an unserem System fest, da die Anmeldungen durchaus laufend eintrudeln – also in unserem Vormerksystem wird sich laufend angemeldet“.

Erststiche von Angemeldeten im Juli garantiert

Man könne garantieren, dass die ersten Stiche bei den Angemeldeten noch im Juli gesetzt werden, daher denke man so etwas nicht an, so Halwax. „Wir haben hier hinsichtlich der Planbarkeit Bedenken, weil es einerseits zu Wartezeiten für die Impfwilligen kommt und andererseits auch die Unplanbarkeit hinsichtlich der Impfstoffvorbereitung eventuell zu Verwürfen führen könnte und das wollen wir vermeiden.“

ORF

Burgenland Platz eins im Bundesländervergleich

An die 196.000 Burgenländerinnen und Burgenländer ließen sich bisher beim Land Burgenland für eine Impfung vormerken. Insgesamt könnten sich ungefähr 266.000 Burgenländerinnen und Burgenländer impfen lassen. Ziel ist es, so viele Menschen wie möglich zur Impfung zu bewegen. „Wir planen ohnehin dann auch, Mitte August – wenn die große Masse der Impfwilligen bereits vollimmunisiert ist – Impfungen auch in den niedergelassenen Bereich zu verlagern, um hier eventuell noch zusätzliche Impfbereitschaft zu lukrieren“, so Halwax.

Mit Stand Sonntag wurden im Burgenland laut Gesundheitsministerium 60,2 Prozent der Gesamtbevölkerung mindestens einmal gegen das Coronavirus geimpft – 46,8 Prozent von ihnen sind bereits vollimmunisiert. Das ist Platz eins im Bundesländervergleich.