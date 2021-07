Pflege im Kinderzimmer

Das Pflegeteam der MOKI Burgenland – der mobilen Kinderkrankenpflege – betreut Kinder und Jugendliche dort, wo sie sich wohlfühlen: daheim. Birgit Wiedenhofer ist Diplomkrankenschwester und hat eine Zusatzausbildung in der Kinder- und Jugendlichenpflege. Für die MOKI Burgenland ist ist die Expertin aus Draßmarkt (Bezirk Oberpullendorf) seit 2015 im Einsatz.

In Wulkaprodersdorf hilft Birgit Wiedenhofer einer alleinerziehende Frau, die Mutter von fünf Kindern ist. Das jüngste Kind, ein fünfjähriges Mädchen, hat eine Gehirn- und Augenfehlbildung, so die Frau im Gespräch mit ORF Burgenland Redakteurin Patricia Schuller. Im März 2021 stand darüber hinaus eine Hüftoperation an. Das Mädchen wird über eine Sonde ernährt, sitzt im Rollstuhl und braucht rund um die Uhr Betreuung. Birgit Wiedenhofer ist bis zu zwei Mal wöchentlich zur Entlastung der Mutter im Einsatz.

ORF

Hinsehen statt totschweigen

Die MOKI Burgenland ist eine Non-Profit-Organisation. Spenden seien immer willkommen, so die Geschäftsführerin Doris Zoder-Spalek. Die Familien würden oft übersehen werden. Covid-19 hätte diesen traurigen Trend noch verstärkt, so Zoder-Spalek. „Viele wollen das alles nicht hören. Viele wollen damit nicht in Berührung kommen, aber dennoch sind diese Familien in unserer Gesellschaft und gehören integriert. Ich würde mir wünschen, dass die Menschen hinschauen und dass sich jeder einzelne traut, auch Kontakt aufzunehmen.“