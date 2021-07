Flurbrand in Wallendorf

Der Flurbrand entstand gegen 14.40 Uhr in Wallendorf, einem Ortsteil der Gemeinde Mogersdorf. Aus bisher ungeklärter Ursache stand eine Fläche von zirka 7.500 Quadratmetern in Flammen. Aufgrund des raschen Einsatzes der Freiwilligen Feuerwehr Wallendorf konnte der Brand mittels Feuerpatschen und Strahlrohr bis zum Eintreffen der unterstützenden Feuerwehren aus Mogersdorf-Ort, Mogersdorf-Berg und Krobotek in Schach gehalten werden. Insgesamt standen sechs Fahrzeuge mit mehr als 50 Mann im Einsatz. Der Einsatz war nach rund einer Stunde beendet.

