Kobersdorf: Letzter Schliff vor Premiere

Es ist angerichtet, in die richtige Facon gebracht und alle tragenden Rollen sitzen. Das Ensemble ist bereit. „Jetzt ist es für diese Produktion wichtig, dass wir schon so weit sind, wie wir sind. Da sind wir sehr froh darüber. Es wird wirklich sehr fleißig gearbeitet, denn es ist eine Komödie, die einfach ein gewisses Tempo braucht. Die Zuschauer sollten nicht wirklich zum Nachdenken kommen, sie müssen quasi von einer Situation in die andere hineinstolpern, wie wir Schauspieler auch“, so Intendant Wolfgang Böck.

Britischer Humor in „Außer Kontrolle“

Zum Ritual wird der Blick zum Himmel und in diverse Wetter-Apps. „Ich bin Theatergeeicht. Der typische blick ist der, dass man eben wartet und schaut, ob was kommt oder nicht. Im Prinzip ist man tiefenentspannt, weil es ändert eh nix“, so Regisseur Andy Hallwaxx. Wetter-Gelassenheit ist eine wichtige Eigenschaft bei Freilufttheater. Nach Sonnenschein und Regen folgen dann doch noch Proben.

„Ich finde, es ist eine grandiose Komödie. Ein englisches Masterpiece (Meisterstück).Ich finde es sehr gut, denn Ray Cooney ist in England bekannt für seine schnellen Stücke – es ist einfach super konstruiert“, sagte Schauspielerin Barbara Spitz. Betrug, Begehren, Chaos und Liebe – andere würden vielleicht eine Tragödie daraus machen. „Außer Kontrolle“ setzt auf britischen Humor – von 1. Juli bis 6. August.