Galaabend der Operette in Kittsee

Während hinter der Bühne die Pressefotografen das Ensemble noch ins Licht rückten, trafen im Kittseer Schlosshof die Premierengäste ein. Die Operettengala ist ein Streifzug durch die bekanntesten Melodien von Lehar über Strauß bis hin zu Kalman oder Offenbach. Charmant muten die Darbietungen des gesamten Ensembles an, die mit viel Witz und guter Laune sowohl gesanglich als auch darstellerisch überzeugen.

Fotostrecke mit 10 Bildern ORF ORF ORF ORF ORF ORF ORF ORF ORF ORF

Taktstock und Geige

Den Takt gibt auch heuer wieder Dirigent Joji Hattori an, der seinen Taktstock allerdings kurzfristig gegen die Geige eintauscht. „Normalerweise dirigiere ich, oder spiele Geige. Dass ich dann innerhalb eines Konzertes – ohne mich einspielen zu können – Geige spiele, mache ich nicht so oft. Hier wollt ich es machen. Bei diesem Stück fand ich es lustig, wenn ich dann plötzlich mit der Geige rauskomme“, so Hattori.

Ausschnitte aus der Operettengala in Kittsee

Noch bis 17.Juli

„Als wir uns entschieden haben einen Galaabend zu machen, habe ich gesagt, ich möchte einen Galaabend nicht im klassischen Sinn machen, sondern dass die Leute alles erleben – Ballett, Schauspiel, dass sie lachen können und auch, dass es manchmal ans Herz geht“, sagte Regisseur Dominik Am Zehnhoff-Söns. „Das ist immer eine Überraschung, wie die Leute reagieren, so geht man dann auf“, meinte Sängerin Juliett Khalil. Die Operettengala wird noch bis 17. Juli beim Sommerfestival Kittsee vier mal gespielt.