Zeugnisverteilung im Burgenland

In der Volksschule in Wulkaprodersdorf (Bezirk Eisenstadt-Umgebung) war der Zeugnistag ein Freudentag. Bei einem Blick auf die Noten überwog bei so ziemlich allen Kindern die Zufriedenheit. „Ich bin zufrieden, bin sehr zufrieden mit dem Zeugnis“, so Nico. „Sehr zufrieden, ich hab nur Einser gekriegt“, freute sich David. Ein weitere Schuljahr geht zu Ende, ein weiteres Pandemiejahr, geprägt von Lockdowns und Distance Learning. „Also es war komisch, aber es war auch schön, weil anfangs habe ich mir so gedacht: ‚Yeah, zu Hause‘, aber mit der Zeit ist es dann sehr langweilig geworden, und ich war sehr froh, als wir zurück in die Schule durften“, so Hanna.

ORF

Die Vorfreude auf die Sommerferien hält sich also bei manchen in Grenzen, denn die Schülerinnen und Schüler mussten auch heuer wieder wochenlang alleine zu Hause lernen. „Also wegen dem Lockdown fand ich das jetzt nicht so gut, weil wir hatten auch mehr Hausübungen und mit den Heften mussten wir das immer ausfüllen und abgeben und es war meistens anstrengend“, so Alina.

Fotostrecke mit 8 Bildern ORF ORF ORF ORF ORF ORF ORF ORF

Pandemie Herausforderung für Lehrer und Schüler

Digitale Plattformen, Homeschooling, Coronavirus-Testungen – Begriffe, die spätestens seit heuer jeder Lehrerin und jedem Lehrer bekannt sind, und die viele neue Herausforderungen mit sich gebracht haben. „So jetzt gleich nach Schulschluss hat wahrscheinlich jeder Lehrer so einmal dieses erste, ich würde fast sagen, leere Gefühl. Man hat so den Moment, in dem man sich wieder finden muss. Dann dürfen wir uns aber alle auf erholsame Ferien freuen. Denn zu Hause sein hat nicht geheißen, dass die Lehrer Ferien haben. Im Gegenteil, das war oft doppelte und dreifache Arbeit und Anstrengung für uns. Und so wie die Schüler freuen wir uns jetzt darauf wirklich auszuspannen und Kräfte zu sammeln, damit wir bereit sind für eine neue Runde“, so die Klassenlehrerin Bettina Skarits-Szücs.

Am Sportplatz in Wulkaprodersdorf fand eine kleine Abschlussfeier für die vierte Klasse statt. Für sie ist es der letzte Schultag in Wulkaprodersdorf, für alle anderen gibt es ein Wiedersehen im September. Wie normal das kommende Schuljahr dann ablaufen kann, bleibt abzuwarten.