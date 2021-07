Coronavirus

In Spitälern bleibt FFP2-Maskenpflicht

In den Spitälern der KRAGES (Burgenländische Krankenanstalten-GmbH) sowie im Krankenhaus der Barmherzigen Brüder in Eisenstadt muss weiterhin die FFP2-Maske getragen werden. Dies soll die weitere Ausbreitung der Delta-Variante des Coronavirus verhindern, hieß es in einer Aussendung am Freitag.