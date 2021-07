Eine Neuinfektion, sieben Personen im Spital

In den burgenländischen Krankenhäusern werden derzeit sieben an COVID-19 erkrankte Personen isoliert behandelt, davon sind 3 in intensivmedizinischer Behandlung. 285 (+1) Personen befinden sich in behördlich angeordneter, häuslicher Quarantäne.

Die COVID-19-Schutzimpfung haben laut dem Koordinationsstab Coronavirus bisher 146.291 Personen über das Land Burgenland erhalten, davon erhielten 114.648 Personen bereits die zweite Impfdosis. Insgesamt wurden also 260.939 Impfdosen verabreicht. Die Sieben-Tages-Inzidenz ist im Bezirk Neusiedl am See mit 18,33 am höchsten, in Eisenstadt, Rust sowie in den Bezirken Oberpullendorf und Jennersdorf liegt sie aktuell bei 0.