Schulprojekte zu „100 Jahre Burgenland“ ausgezeichnet

Der Landeswettbewerb wurde vom Land Burgenland und der Bildungsdirektion initiiert. 183 Schulen nahmen an dem Wettbewerb teil. Insgesamt 12.398 Schülerinnen und Schüler beteiligten sich an den 209 durchgeführten Projekten. In den Projekten beschäftigten sich die Schülerinnen und Schüler mit der 100-jährigen Geschichte sowie der Zukunft des Burgenlandes.

„Alles, was das Burgenland ausmacht“

In den Projekten sei alles abgebildet, was das Burgenland ausmacht, so Bildungslandesrätin Daniela Winkler und Bildungsdirektor Heinz Josef Zitz bei der Prämierung Donnerstagabend. „Unterricht soll vielfältig sein. Lernen ist etwas Soziales. Im Burgenland hat Bildung die Unterstützung der Politik“, so Zitz. „Das Burgenland hat auch im Bildungsbereich wahrlich eine herausragende Entwicklung durchlebt. Ein herausragendes Bild zeichnet die Maturantenquote und die Ergebnisse von Testungen in den unterschiedlichen Schulstufen. Die Schülerinnen und Schüler überzeugen laufend mit hervorragenden Ergebnissen“, sagte Winkler.

Vielseitige Projekte

Die Projekte sind sehr vielseitig – von einem burgenländischen Kochbuch, über eine Nachrichtensendung, bis hin zu QR-Codes für Kinder. Einen der ersten Plätze konnte sich die Mittelschule Purbach sichern, mit ihrem Rap-Video „raPur. Zeitgeistern auf der Spur“.

„raPur. Zeitgeistern auf der Spur“ der Mittelschule Purbach

Die ausgezeichneten Projekte:

Kategorie Landeswettbewerb Zukunft. Burgenland 5.0 – Wir planen mit:

Volksschule Bad Sauerbrunn: Burgenland ist schön … Dou bin i dahoam!

Volksschule Bad Sauerbrunn: QR-Codes für Kinder: Ein Blick hinter die Sehenswürdigkeiten von Mörbisch

ASO Oberpullendorf: Burgenländisches Kochbuch in unterstützter Kommunikation mit traditionellen Rezepten der vergangenen 100 Jahre

HTL Pinkafeld: 100 places tob e after 2021 – Sehenswürdigkeiten mittels virtueller Brille erkunden

HBLA Oberwart: Outdoorklasse

Kategorie Historische Projekte – Wer wir sind!

Volksschule Neufeld (1. Platz): Lollipop News – Sondersendung zu 100 Jahre Burgenland

Volksschule Zemendorf (2. Platz): Unsere Schule im Wandel der Zeit

Verbund Schwerpunktschulen Volksschulen Jabing/Markt Allhau/Stadtschlaining/Unterschützen (3. Platz): 100 Jahre in einem Jahr

Volksschule Deutsch Tschantschendorf (3. Platz): Schule früher und heute

Kategorie Historische Projekte – Wer wir sind! (Sekundarstufe 1)

Mittelschule Purbach (1. Platz): raPur. Zeitgeistern auf der Spur

Allgemeine Sonderschule Oberwart (2. Platz): Lieblingsplätze der ASO/Lernwerkstätte Oberwart

Mittelschule Mattersburg (3. Platz): 100 Briefe erzählen – Gedanken junger Burgenländer*innen

Mittelschule Andau (3. Platz): Auf den Spuren historischer Schätze

Kategorie Historische Projekte – Wer wir sind (Sekundarstufe 2)

Höhere Lehranstalt für Wirtschaft/Ecole Güssing (1. Platz): Steinerne Zeugen und menschliche Schicksale im Südburgenland um 1921

Bundeshandelsakademie und Bundeshandelsschule Neusiedl am See (2. Platz): ABC – Rund um den See

Bundesgymnasium und Bundesrealgymnasium Mattersburg (3. Platz): Historische Rundwege durch Mattersburg

Kategorie Historische Projekte – Wer wir sind (Mehrsprachige Schulen)