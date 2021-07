Ferienbeginn für mehr als 33.000 Schüler

Winkler sprach von vielen neuen Herausforderungen für die Bildungseinrichtungen im vergangenen Schuljahr. Aber trotz der schwierigen Rahmenbedingungen mit Lockdown, Distance-Learning und den Testungen sei der Lehrplan inhaltlich zu 100 Prozent umgesetzt worden.

Winkler: Burgenland bei Digitalisierung an der Spitze

Im Bereich Digitalisierung sei das Burgenland im nationalen Vergleich an der Spitze zu finden. Wichtige Begleiter in der Pandemie seien die digitalen Plattformen „Skooly“ und „LMS“, betonte Winkler, die weiterhin Gespräche mit ÖVP-Bildungsminister Heinz Faßmann führen will, um die Schulen verstärkt mit Laptops auszustatten. In Zeiten der Lockdowns seien insbesondere die Bereiche Gesundheit und Bewegung noch stärker in den Mittelpunkt gerückt. So haben zum Beispiel 47 Volksschulen am Projekt „URFIT“ teilgenommen. Außerdem soll in jedem Bezirk künftig eine Sportmittelschule etabliert werden.

Neue Angebote im neuen Schuljahr

Mit dem neuen Schuljahr sollen auch neue Bildungsangebote im Burgenland starten. Forcieren werde man auch alle Bereiche, die wegen der Pandemie zu kurz gekommen seien, kündigte Bildungsdirektor Zitz an. Vor allem bei jüngeren Kindern müsse man Defizite durch fehlende soziale Kontakte aufarbeiten.