Doskozil ist geimpft

Er habe selbst gesehen, wie schnell man sich mit dem Virus anstecken könne, so Doskozil, der in Grafenschachen (Bezirk Oberwart) geimpft wurde. Daher sei es ihm sehr wichtig, sein persönliches Umfeld zu schützen. Das Burgenland liege beim Impfen gemessen an seiner Einwohnerzahl in Österreich im Spitzenfeld – mehr dazu auch in Sieben-Tage-Inzidenz bei 12,2 Fällen. „Dass wir bislang so viele Menschen im Burgenland impfen konnten, ist ein wichtiger Beitrag, um der Pandemie entgegenzuwirken“, so Doskozil.

Fast alle vorgemerkten Burgenländerinnen und Burgenländer haben ihre Einladung zum ersten Impftermin bereits erhalten. Ende August sollen alle Impfwilligen im Burgenland vollimmunisiert sein. Derzeit wird verstärkt für die Impfung Jugendlicher ab zwölf Jahre geworben.