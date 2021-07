„Mamas Küche“: Kekse im Onlineverkauf

Rund 4.000 Kilogramm Kekse werden in „Mamas Küche“ in Oberwart jedes Jahr hergestellt. In Zukunft könnten es noch mehr werden – unter dem Namen „S’Kekserl“ werden die Produkte im neuen Online-Shop verkauft. „Unsere Kekse können ab sofort nicht nur im Bezirk Oberwart und Umgebung genossen werden, sondern wir haben die Möglichkeit unsere Kekse ab nächster Woche österreichweit zu verschicken“, sagte Projektleiterin Erika Güli.

Bessere Chancen bei Wiedereinstieg in Arbeitsmarkt

Neun Sorten in zwei verschiedenen Verpackungsgrößen werden angeboten. Auch der neue Burgenland-Keks, der zum 100-Jahr-Jubiläum kreiert wurde, ist dabei. „Mamas Küche“ ist ein sozialökonomisches Projekt für Langzeitarbeitslose. Beschäftigt werden vorwiegend Frauen. „Diese Projekte sind für den Arbeitsmarkt sehr wichtig, weil wir sehen immer wieder, dass wir sehr viele Arbeitslose Frauen nach dem Besuch von solchen Projekten wiederum in den Arbeitsmarkt integrieren können“, sagte Dietmar Strobl vom Arbeitsmarktservice in Oberwart.

Die Frauen bleiben zwischen sechs und zwölf Monaten bei „Mamas Küche“, derzeit gibt es zwanzig Vollzeit-Arbeitsstellen. Für viele der Frauen ist es aber mehr als nur ein Arbeitsplatz: „Wenn dann die Kunden sagen, die Kekse sind extrem schön worden, des gibt einem das Gefühl, dass die Arbeit wirklich wunderschön ist“, so Mitarbeiterin Verena Koller. Dieses Gefühl hat auch Beatrice Stipsits. Sie ist Fachkraft, das heißt sie leitet die Langzeitarbeitslosen in der Backstube.

Teamwork in der Backstube und beim Projekt

„Die Frauen sind sehr lernwillig und sie lernen auch sehr schnell und auch die genaue Arbeit, sie arbeiten alle sehr genau. Es ist schon eine Gaudi ab und zu und manchmal ist es auch ernst, aber als Team schaffen wir das“, so Stipsits. Backen ist also Teamwork, so wie das gesamte Projekt, das von Volkshilfe und AMS gemeinsam betrieben wird.

„Wir beschäftigen Menschen. Jeder hat ein Recht auf ein eigenes Einkommen, auf ein Leben das er selber bestimmen kann“, so die ehrenamtliche Volkshilfe-Burgenland-Präsidentin Verena Dunst. Dieses Leben, das oft von Arbeitslosigkeit geprägt ist, wird in der Backstube von Mamas Küche in jedem Fall ein wenig versüßt.