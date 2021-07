Sieben-Tage-Inzidenz bei 12,2 Fällen

Am Donnerstag waren im gesamten Burgenland 42 Personen mit dem Coronavirus infiziert, ein leichter Rückgang. Zwei weitere CoV-Neuinfektionen sind seit Mittwoch dazugekommen. In den burgenländischen Spitälern mussten am Donnerstag sechs Covid19-Patientinnen und Patienten in den Isolierstationen betreut werden, davon waren zwei in intensivmedizinischer Behandlung.

Sieben-Tage-Inzidenz bleibt relativ stabil

Die Sieben-Tage-Inzidenz lag am Donnerstag im Burgenland bei 12,2 Fällen. In den Bezirken Eisenstadt-Stadt, Rust und Oberpullendorf wurden weiterhin keine neuen Fälle gemeldet. Am höchsten lag die Sieben-Tage-Inzidenz in den Bezirken Neusiedl am See (18,33), Eisenstadt-Umgebung (13,64) und Oberwart (12,96). Bisher haben etwas mehr als 144.000 Burgenländerinnen und Burgenländer zumindest eine Dosis der CoV-Schutzimpfung erhalten.