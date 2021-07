Fußballakademie: Fuhrmann sportlicher Leiter

Fuhrmann habe umfassende Erfahrungen im Nachwuchs- und im Erwachsenenbereich, hieß es in einer Aussendung der Fußballakademie. Er war zuletzt für die Akademie der Admira verantwortlich, war auch Trainer in der Akademie in Mattersburg und betreute die Unter-16-Mannschaft von Rapid. Außerdem war er in der Bundesliga bei Altach und in der Ersten Liga bei Wiener Neustadt als Co-Trainer tätig. Der ehemalige Spieler des SC Neusiedl wird im Herbst die UEFA-Pro-Lizenz abschließen, das ist die höchste Trainerstufe.

Er freue sich auf seine Rückkehr ins Burgenland, so Fuhrmann in einer ersten Stellungnahme. Sein Ziel sei es, mit dem Betreuerteam Spieler zu fördern, spannende Projekte umzusetzen und gemeinsam Erfolge zu feiern. Mit Fuhrmann übernehme ein erfahrener Fachmann die sportliche Leitung, sagte Landesrat Heinrich Dorner (SPÖ). Nach der wirtschaftlichen Konsolidierung nehme man nun die sportliche Neuausrichtung in Angriff.