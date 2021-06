Hagelunwetter im Burgenland

Die Unwetter betrafen vor allem das Südburgenland. In Oberwart, Kemeten, Schachendorf (Bezirk Oberwart), Hackerberg (Bezirk Güssing), aber auch in Steinbrunn (Bezirk Eisenstadt-Umgebung) blockierten umgestürzte Bäume Straßen. In Großpetersdorf (Bezirk Oberwart) trug der Sturm Teile eines Dachs ab. Auch aus Ollersdorf (Bezirk Güssing) wurde ein Hagelunwetter gemeldet.

Auf dem Neusiedler See kam es am Mittwochabend zu einem Rettungseinsatz. Der Wind hatte ein Boot ins Schilf getrieben, es musste von den Einsatzkräften geborgen werden. Dabei sei aber niemand zu Schaden gekommen, hieß es am Abend von der Landessicherheitszentrale.