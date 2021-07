Private können in Windenergie investieren

In Andau im Seewinkel plant die Energie Burgenland den Bau von zwei Windanlagen. Für Anleger bestehe nun die Möglichkeit, sich in Form von drei Paketen im Wert von 1.000, 2.500 oder 5.000 Euro zu beteiligen, sagte Vorstandsvorsitzender Stephan Sharma. Es werde eine fixe Rendite von 1,5 Prozent pro Jahr garantiert, so Sharma. Das sei eine Investition für Kinder und Enkelkinder sowie in die Lebensqualität im Burgenland.

Bei großer Nachfrage entscheidet Los

Von Donnerstag bis zum 14. Juli kann eines der Pakete gewählt werden. Das Investitionsvolumen beträgt 3,4 Millionen Euro. Sharma geht davon aus, dass sich viele Burgenländerinnen und Burgenländer bei dem Modell beteiligen wollen. Sollte die Nachfrage sehr groß sein, werde man die Pakete verlosen.

Werden in Zukunft von der Energie Burgenland weitere Windkraft oder Fotovoltaikanlagen errichtet, sollen die Bürger auch die Möglichkeit haben, sich zu beteiligen, sagte Sharma.