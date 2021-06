Ehrmann neuer ASPR-Leiter in Schlaining

Ehrmann bringe aufgrund seiner früheren Tätigkeit beim Internationalen Komitee des Roten Kreuzes und als österreichischer Diplomat umfangreiche Erfahrungen aus unterschiedlichen Kontexten – wie Irak, Kolumbien, Jordanien, Ukraine und Jemen – in das ASPR ein, hieß es in einer ASPR-Aussendung. Sein Ziel sei es, mit dem Institut „über die Grenzen hinweg weiter an Relevanz zu gewinnen“, so Ehrmann.

Der neue Leiter will in den kommenden Jahren deshalb vor allem das Wachstum des Studienzentrums weiter vorantreiben und die Kooperationen mit nationalen und internationalen Partnern vertiefen und erweitern. In den vergangenen Monaten habe er bereits eng mit Kramer zusammengearbeitet, um den Übergang zu erleichtern.